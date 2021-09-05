Son dakika! Pakistan'da patlama: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Pakistan'da patlama: 3 ölü

Son dakika! Pakistan'da patlama: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Pakistan Askeri Akademisi öğrencileri Türk Kara Kuvvetleri Akademisi'nden mezun oldu
Pakistan Askeri Akademisi öğrencileri Türk Kara Kuvvetleri Akademisi'nden mezun oldu
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Alper Yılmaz Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Pakistan'da patlama: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 07:42:31. #1.16#

title