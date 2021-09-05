Son dakika! Pakistan'da patlama: 3 ölü
Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı