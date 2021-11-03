Son dakika haberleri | Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Pakistan'da şarampole yuvarlanan otobüsteki 22 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Pakistan'da şarampole yuvarlanan otobüsteki 22 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Pakistan'ın Rawalakot şehrinin yakınlarındaki Azad Keşmir bölgesinde bugün bir otobüs şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Aracın derin bir hendeğe girdiği ve ardından yuvarlandığı kazada, kurtarma ekipleri 4 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 yaralının da Baloch Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

(Abid Mazhar-İHA)

Son dakika haberleri | Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü

Son dakika haberleri | Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü

Son dakika haberleri | Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title