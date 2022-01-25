Son dakika! Pakistan'da okul gezisi faciayla bitti: 1 ölü

Pakistan'da Khanpur Barajı'na okul gezisine giden öğrencileri ve bir öğretmeni taşıyan botun alabora olması sonucu öğretmen hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Khanpur Barajı'nda içinde 33 öğrenci ve bir öğretmenin bulunduğu bot alabora oldu. Okul gezisi için botla gezintiye çıkan gruptaki öğretmen ise hayatını kaybetti. Kurtarılan bazı öğrencilerin yakın bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği fakat 4'ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Khanpur Barajı, birçok kişinin tekne gezintisi ve jet-ski gibi çeşitli aktiviteler için tercih ettiği ünlü bir turistik bölge olarak biliniyor. - İSLAMABAD

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