Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı
Bir son dakika haberine göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.
24.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:03
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.
Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763'e yükseldiği kaydedildi.
Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan'da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.
Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783'e ulaştı.
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Kaynak: AA