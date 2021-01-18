Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim "kademeli" olarak tekrar başladı
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Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim "kademeli" olarak tekrar başladı

18.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:36
Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim

Son dakika haberi: Pakistan'da Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde askıya alınan yüz yüze eğitim kademeli olarak tekrar başladı.

Pakistan'da Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde askıya alınan yüz yüze eğitim kademeli olarak tekrar başladı.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, liselerde yüz yüze eğitim bugün başlarken; ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri de 1 Şubat'ta dersbaşı yapacak.

Başkent İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Kız Lisesi'nde de başlayan yeni dönemde öğrenciler ve öğretmenler, maskeli olarak okula geldi.

Okulun dışında tek tek ateşleri ölçülen ve ayakkabıları dezenfekte edilen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak dersliklerine çıktı.

Eğitim kurumunun çeşitli yerlerine Kovid-19 önlemlerinin hatırlatıldığı afişler asılırken, sınıflarda da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Başta koridorlar olmak üzere, okulun farklı yerlerine de el dezenfektanları yerleştirildi.

10 bin 950'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da eğitim kurumlarının 26 Kasım'dan 24 Aralık 2020'ye kadar eğitime çevrim içi devam etmeleri kararlaştırılmıştı.

25 Aralık 2020'den 10 Ocak'a kadar yarıyıl tatili ilan edilmişti. Söz konusu yarıyıl tatili liselerde 1 hafta, ilkokul, ortaokul ve üniversitelerde de yaklaşık 3 hafta uzatılmıştı.

Kovid-19 vakalarının 521 bini geçtiği Pakistan'da, 10 bin 950'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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