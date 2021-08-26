Son Dakika | Pakistan'da jandarma personeline saldırı: 3 ölü
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Son Dakika | Pakistan'da jandarma personeline saldırı: 3 ölü

Son Dakika | Pakistan'da jandarma personeline saldırı: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde devriyedeki jandarma personeline ait araca düzenlenen mayınlı saldırıda 3 güvenlik gücü öldü, birçoğu yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde devriyedeki jandarma personeline ait araca düzenlenen mayınlı saldırıda 3 güvenlik gücü öldü, birçoğu yaralandı.

Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eyaletin Ziyaret bölgesinde baraj inşaatında çalışan işçilerin kaçırılması üzerine bölgeye giden jandarma personeline ait araca mayınlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Şehvani, mayınlı saldırıda 3 jandarma personelinin yaşamını yitirdiğini, birçoğunun yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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