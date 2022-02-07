Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı

Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde askeri aracın geçişi sırasında motosiklete yüklü bomba infilak etti.

Bombalı saldırı sonucu 2 asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde dün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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