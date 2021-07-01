Son dakika! Pakistan'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker öldü
Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Dawn gazetesindeki haberde, Güney Veziristan'ın Tiarza bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
Emniyet kaynakları, teröristlerin roket ve hafif makineli tüfekle saldırdığını duyurdu.
Kuzey Veziristan bölgesinde sınırdaki güvenlik noktasına, dün Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı