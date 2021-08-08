Son dakika... Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberler: Pakistan'da Terörle Mücadele Polisi, Lahor şehrinde düzenledikleri baskında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Pakistan'da Terörle Mücadele Polisi, Lahor şehrinde düzenledikleri baskında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Pencap Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, emniyet yetkililerinin terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup teröristlerin Lahor'da gizlendiğine dair istihbarat aldığı belirtildi.
Açıklamada, Lahor'un banliyölerinden Ferozvala'da ev kiralayan teröristlerin bulunduğu adrese baskın yapıldığı ve çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Teröristlerin Afganistan vatandaşı olduğu, güvenlik güçlerine ve Şiilere yönelik saldırı planladığı kaydedildi.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı