Son dakika haber: Pakistan'da evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Pakistan'da evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Pakistan'da evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Pakistan'ın Lahor kentinde bir evde çıkan yangının ardından 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde bir evde çıkan yangının ardından 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde bir evde yangın çıkmasının ardından 3 çocuk hayatını kaybederken anne babasıyla birlikte evde bulunan 3 çocuk daha yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sonucunda yangın kontrol altına alınarak yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını belirtti.

Pencap Eyaleti Başbakanı Usman Buzdar, yangında hayatını kaybeden çocuklar ve yaralı aile için çok üzgün olduklarını belirterek yaralıların en iyi şekilde tedavilerinin sağlanacağını söyledi.

(iHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Yangın, Yerel, Güncel, Haber

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