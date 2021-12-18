Son Dakika | Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, Ketta şehrinin Şahrahı İkbal bölgesinde park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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