Son dakika: Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 16 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 16 kişi öldü

Son dakika: Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 16 kişi öldü
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 16 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 16 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada 16 kişi hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan 10'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken 6 kişinin tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuhu, patlamada iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) milletvekili Alamgir Khan'ın babasının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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