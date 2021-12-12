Son Dakika | Pakistan'da çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere saldırı - Haberler
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Son Dakika | Pakistan'da çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere saldırı

Son Dakika | Pakistan'da çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere saldırı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan emniyet mensuplarına düzenlenen saldırılarda bir polis yaşamını yitirdi, bir diğeri yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan emniyet mensuplarına düzenlenen saldırılarda bir polis yaşamını yitirdi, bir diğeri yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, yetkililer, eyaletin Dera İsmail Han bölgesi sınırında aşı yapan sağlık ekibini koruyan polislere motosikletli ve silahlı kişilerin saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi.

Lakki Marvat bölgesinde, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibini koruyan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda ise bir polis yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Son 24 saatte çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere düzenlenen saldırılarda 2 polis öldü. Dün yine Dera İsmail Han'da gerçekleştirilen saldırıda bir polis ölmüştü.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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