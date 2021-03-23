Son dakika: Pakistan'da ABD'li gazeteci Pearl cinayeti davası baş sanığının yeri güvenlik nedeniyle değiştirildi
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Son dakika: Pakistan'da ABD'li gazeteci Pearl cinayeti davası baş sanığının yeri güvenlik nedeniyle değiştirildi

23.03.2021 05:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 05:07
Son dakika: Pakistan'da ABD'li gazeteci Pearl cinayeti davası baş sanığının yeri güvenlik nedeniyle değiştirildi

Son dakika haberleri: Pakistan'da, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada mahkumiyetine ev hapsinde devam eden Ahmed Ömer Said Şeyh, güvenlik endişeleri nedeniyle Karaçi'den Lahor'a gönderildi.

Pakistan'da, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada mahkumiyetine ev hapsinde devam eden Ahmed Ömer Said Şeyh, güvenlik endişeleri nedeniyle Karaçi'den Lahor'a gönderildi.

Pencap Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, güvenlik endişeleri sebebiyle Şeyh'in Karaçi'den Lahor'a gönderildiği aktarıldı.

Aslen Lahorlu olan Şeyh'in bu şehre gönderildiği sırada yoğun güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Öte yandan Pencap Terörle Mücadele Departmanı, konuyla ilgili farklı bir bilgiye yer vermedi.

Pearl, 2002'de öldürülmüştü

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı.

İnternette, Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

28 Ocak'ta karar verilmişti

Mahkeme 28 Ocak'ta, ABD'li gazetecinin öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı almıştı.

2 Şubat'ta hükümetin söz konusu karara itirazını değerlendiren Yargıtay, 4 sanığın mahkumiyetlerine ev hapsinde devam etmelerine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, savcılık makamının, devletin "tehlikeli teröristleri" gözaltında tutmaya hakkı olduğuna yönelik açıklamalarını reddederek, söz konusu 4 kişinin 18 yıldır cezaevinde olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, mahkeme kararında, sanıkların ne kadar süre ev hapsinde kalacağına dair bir bilgiye yer verilmemişti.

Sanıklar söz konusu evde telefon ve internet kullanamazken, 08.00-17.00 saatlerinde aileleri tarafından ziyaret edilebiliyor. Sanıkların tutuldukları evlerde askeri personel 24 saat boyunca nöbet tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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