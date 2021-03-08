Son dakika: Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

08.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:04
Son dakika: Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.

Yetkililer, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, çok sayıda silah, patlayıcı madde ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Yerel basında teröristlerin Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin operasyonu, Pakistan Deniz Kuvvetleri personelini taşıyan araca pusu kurulması sonucu 1 personelin ölmesi, 2'sinin yaralanmasının ardından geldi. Dün gerçekleştirilen saldırıyı BLA üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Demet Akalın Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:09:13. #1.15#
title