Son dakika! Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Şahrig bölgesinde güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin yaşamını yitirdiği ve bir askerin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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