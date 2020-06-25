Son dakika... Pakistan'da 150 pilota sahte belgeyle pilotluk yaptıkları iddiasıyla uçuş yasağı getirildi
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Son dakika... Pakistan'da 150 pilota sahte belgeyle pilotluk yaptıkları iddiasıyla uçuş yasağı getirildi

Son dakika haberine göre Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) 150 pilotuna şüpheli yollarla pilot belgesi aldıkları iddiasıyla uçuş yasağı getirdi.

Son dakika... Pakistan'da 150 pilota sahte belgeyle pilotluk yaptıkları iddiasıyla uçuş yasağı getirildi
25.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:04

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) 150 pilotuna şüpheli yollarla pilot belgesi aldıkları iddiasıyla uçuş yasağı getirdi.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, geçen ay 97 kişinin hayatını kaybettiği ve pilot hatası iddiasının ağırlık kazandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlarla ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Şirkette pilotluk yapan 150 kişinin uçuş belgelerinin şüpheli olduğunu, sınavlara kendileri yerine başkalarını soktuğu iddiaları bulunduğunu kaydeden Hafız, "Yeterliliği olmayanların uçuş yapmadığından emin olmak zorundayız." dedi. Hafız, söz konusu kişilerin, soruşturma tamamlanana kadar uçuş yapamayacaklarını bildirdi.

Konuyu daha önce de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün gündemine getirdiklerini söyleyen Hafız, "2018 yılında Panjgur'da bir uçak pistten çıkmıştı. Başlangıç seviyesinde bir pilotun yapacağı bu kaza sonucu soruşturma başlatılmasını istemiştik." dedi.

PIA'nın 150 pilota uçuş yasağı getirme kararı Havacılık Bakanı Gulam Server Han'ın ülkedeki 860 pilottan 262'sinin sahte belgelerle uçuş yaptığını açıklaması üzerine geldi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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