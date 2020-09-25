Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti
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Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti

25.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:55

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'ndaki konuşması başladığında Hintli diplomat toplantı salonunu terk etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'ndaki konuşması başladığında Hintli diplomat toplantı salonunu terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor. Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın konuşması başladığı sırada Hintli diplomat Mijito Vinito toplantı salonunu terk etti. Khan, konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge olan Keşmir'e ve İslamfobi'ye değindi. Başbakan Khan, "Nefret ve şiddete teşvik etmenin evrensel olarak yasaklanması gerektiğini vurguluyoruz. BM'nin İslamofobi ile mücadele için uluslararası bir gün ilan etmesi gerekiyor" dedi.

Hindistan'ın BM'deki daimi temsilcisi TS Tirumurti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khan'ın konuşmaları sonrası Hindistan'a cevap hakkı doğduğunu iddia etti.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti
Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti
Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti
Pakistan Başbakanı Khan konuşurken Hintli diplomat salonu terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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