Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afganistan'ı görüştü - Haberler
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Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afganistan'ı görüştü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber: Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen Pakistan Başbakanı Han, uluslararası toplumun Afganistan ile etkileşim halinde olmasının önemine işaret etti ve böyle kritik bir durumda Afgan halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Han, Rusya ile Pakistan'ın Afganistan'da gelişen durumla ilgili yakın temasının önemli olduğunun altını çizerek, Afganistan'a acil insani yardım ihtiyacının ve bu ülkedeki ekonomik krizin önlenmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

İkili ilişkilere de değinen Han, Pakistan'da planlanan doğal gaz boru hattının bir an önce yapılması konusunda kararlı olduklarına vurgu yaparak, ticaret, yatırım ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesinin Moskova ile ilişkilerde mihenk taşları olduğunu kaydetti.

Han ile Putin son 3 hafta içerisinde ikinci kez Afganistan'ı görüştü.

İki lider, 25 Ağustos'ta Afganistan ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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