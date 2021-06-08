Son dakika! Pakistan Başbakanı Han, Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesini "terör eylemi" olarak nitelendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileden 4 kişinin öldürülmesini terör eylemi olarak nitelendirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileden 4 kişinin öldürülmesini terör eylemi olarak nitelendirdi.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Han, "(Saldırı) Batılı ülkelerde artan İslamofobi'yi ortaya koydu. İslamofobi'ye uluslararası toplum tarafından bütüncül olarak karşı koyulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de saldırının nefret ve İslamofobi'ye dayanan bir terör eylemi olduğunu vurgulayarak söz konusu kişilerin Müslüman olmaları sebebiyle hedef alındığını kaydetti.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı