Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han: "Güney Asya'da kalıcı barış, Keşmir meselesinin çözülmesine bağlı"
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Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han: "Güney Asya'da kalıcı barış, Keşmir meselesinin çözülmesine bağlı"

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han: 'Güney Asya'da kalıcı barış, Keşmir meselesinin çözülmesine bağlı'

Son dakika gündem haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye gönderdiği mektupta, "Güney Asya'da kalıcı bir barış ve istikrarın, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ve özellikle Keşmir meselesinin çözümüne bağlı olduğuna inanıyoruz.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye gönderdiği mektupta, "Güney Asya'da kalıcı bir barış ve istikrarın, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ve özellikle Keşmir meselesinin çözümüne bağlı olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Han, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında Hindistan Başbakanı Modi'nin kendisine gönderdiği mektuba cevap verdi.

Modi'ye Pakistan Milli Günü kutlaması için teşekkür eden Han, Pakistan halkının aralarında Hindistan'ın da bulunduğu tüm komşularıyla barışçıl ve iş birlikçi ilişkiler arzuladığını belirtti.

Han, yapıcı ve sonuç merkezli diyalog için elverişli bir ortamın oluşturulmasının gerekli olduğuna dikkati çekerek, "Güney Asya'da kalıcı bir barış ve istikrarın, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ve özellikle Keşmir meselesinin çözümüne bağlı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Hindistan halkına en iyi dileklerini iletti.

Modi'nin gönderdiği mektup

Hindistan Başbakanı Modi, Han'a 23 Mart'ta gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

"Komşu ülke olarak Hindistan, Pakistan halkıyla samimi ilişkiler arzuluyor. Bunun için terörden ve düşmanlıktan arındırılmış bir güven ortamı şart. Ekselansları, insanlık için bu zor zamanda, size ve Pakistan halkına Kovid-19 salgınının zorluklarıyla başa çıkmanız konusunda en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ekselansları, lütfen bunları en yüksek saygımın ifadeleri olarak kabul edin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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