Son Dakika | Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz"
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
25.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:51
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. (2)
Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."
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Kaynak: AA