Son Dakika | Öztrak: "Son 2 yılda 3 bin 669 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş"
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Son Dakika | Öztrak: "Son 2 yılda 3 bin 669 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş"

Son dakika güncel haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

13.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (1)

"Milleti unuttular. Milletin feryadını duymuyorlar. İktidara gelirken her derde derman olacak dedikleri bu ucube rejim bugün milletin başına, bırakın derdine derman olmayı, başına tam bir dert oldu. ellerini değdirdikleri yer elde kalıyor. Ekonomi dökülüyor, dış politika dökülüyor, eğitim dökülüyor, hukuk ve adalet dökülüyor, liyakatsizlikle malül ettikleri devlet yönetimi dökülüyor. Bu beceriksizliğin ve çürümenin bedelini de aziz milletimiz canıyla, işiyle, aşıyla çok ağır bir şekilde ödüyor"

"Sakarya'da son 11 yılda 5 kez patlayan fabrikayı her seferinde başka bir isimle açtırmışlar"

"Bu rejim iktidara geldiğinden bu yana, yani son 2 yılda 3 bin 669 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş"

"Daha bu yılın Şubat ayında Suriye'de yaşadığımız büyük faciayı unutmadık. İdlib'de hava koruması olmadan sahaya sürdükleri Mehmetçiklerimizi Rus uçakları bombaladı. Hem de bir defa değil, birkaç defa. 36 askerimiz şehit oldu, onlarca askerimiz yaralandı. ve 36 şehidimizin kanı yerde kaldı"

"Şimdi de Libya'da askerlerimizin olduğu havaalanı bombalanıyor. Bombalayan kim? Rusya mı, Mısır mı, BAE mi yoksa başka bir devlet mi bilmiyoruz. Çünkü Libya'da ne olup bittiğini yazan gazeteciler hemen sarayın zindanlarına atılıyor. Meclis'e Libya'da ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi verilmiyor. Millet iradesinin tecelligahı, Kurtuluş Savaşımızın Gazi Meclisi, milli meselelerin görüşülüp tartışıldığı bir yer olmaktan çıktı"

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Son Dakika | Öztrak: 'Son 2 yılda 3 bin 669 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş'

Kaynak: AA

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