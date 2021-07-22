Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi
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Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi

Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eğer bu pandemi 20 yıl önceki koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi bu millet biterdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eğer bu pandemi 20 yıl önceki koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi bu millet biterdi" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle İncesu ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti ailesi olarak bütün kardeşlerimiz başını dik tutabilirler, vicdanen müsterih olsunlar. Geçmişe doğru ne kadar hükümet geldiyse lütfen bir kıyaslar mısınız? Başarılı mıyız, değil miyiz? Emin olun hepsinden başarılıyız. Hepsinden başarılı olduğumuzu iddia ile söylüyorum. Arkadaşlar ekonomide başarılıyız. Bugünlerde bakmayın pandemiden dolayı küçük esnafımızda ve turizm sektöründe biraz sıkıntı vardı. Şimdi onlar da aşılıyor. Dükkanlar açılınca, turizm sektörü hareketlenince Allah'a hamdolsun o da aşılıyor. Onunla ilgili de tedbirler de alınıyor. Onun dışında, sanayide, bütün organize sanayilerde elektrik kullanımında biz farkındayız bir artış var. İhracatta artış var. Geçtiğimiz yıl, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkeler eksi büyümeyle defteri kapattılar. Biz 1,8 büyümeyle kapattık. Son çeyrekte de yüzde 7'lik bir büyüme sağladık. Eğer bu pandemi 20 yıl önceki koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi, bu millet biterdi. Ekonomi bittiği gibi ondan da önemlisi can. Hastanelerin halini bir düşünün. Sağlıkta da çok şükür başarılıyız" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYA CUMHURBAŞKANIMIZ NE DİYECEK DİYE GÖZLERİNE BAKTI'Koronavirüs salgını döneminde başarılı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özhaseki, "Pandemi döneminde bile başarıdan başarıya koşuyoruz. Cumhurbaşkanımız 2 gün önce Kıbrıs'a gitti. Bütün dünya Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta ne diyecek diye gözlerine baktı. Eskiden böyle miydi? Çok şükür biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ömrümüz çalışmakla geçiyor. Mezarda çok yatacağız. O yüzden bu işin bayramı seyranı yok. Yapacağımız çalışmalarla bu milletin alnını ak edeceğiz, dik duruşunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.'EVLATLARIMIZIN KATİLLERİNE BAKANLIK VERMEK İÇİN PAZARLIK YAPIYORLAR'Muhalefeti eleştiren Özhaseki şöyle konuştu:

"Karşı tarafta da bir grup var. Allah iyiliklerini versin. Bayramda da iyilik dilenir. Allah onlara milli ve yerli olmayı nasip etsin. Onların yapmaya çalıştıkları, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa 'bir araya gelelim' AK Parti karşısında kim varsa 'bir araya gelelim' Bunun bayraktarlığını CHP yapıyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, diğer tarafına da siyasilerin bölücü uzantısı olan HDP'yi alıyor. Bunu çok söyleyemiyorlar, utanıyorlar ama HDP'liler de 'neyimizden utanıyorsunuz, yiğitçe söylesenize' diyor. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Bakanlık pazarlıkları yapıyorlar. Bu utanç verici bir şey. Evlatlarımızın katillerine bakanlık vermek için pazarlıklar yapıyorlar. Allah böyle tehlikeden korusun. Bu üzüntü verici bir şey. Onlar olmadan iktidara gelemeyeceklerini bildikleri için her türlü numarayı yapıyorlar. Üzüntü verici bir şey de yıllarca beraber olduğumuz Temel Ağabey onlara destek vermeye devam ediyor. Allah iyiliklerini versin. Diyecek bir şey yok." 


Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi
Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi
Son dakika: Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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