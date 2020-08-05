Son dakika... Özhaseki, Gönüllü Kültür Kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı Son dakika güncel haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri ile bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri ile bayramlaştı.

Mazlumder'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir lisenin düzenlediği bayramlaşma programına Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, üyeler, okul idarecileri ve Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Osman Yurt katıldı.

Bayramlaşmanın ardından Özhaseki, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ülke ve dünya gündemi ile ilgili sorularını yanıtladı.

TBMM'de yasalaşan Çoklu Baro Sistemi'nin yansımaları hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili çalışma yapıldığını belirtti.

Terörle mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini, şu an ülke içinde 400'ün altında PKK üyesi kaldığını anlatan Özhaseki, yeni tip koronavirüs sürecini Türkiye'nin başarı ile yürüttüğünü aktardı.

Özhaseki, İyi Dersler Anadolu Lisesi mezunu olan ve YKS'de Türkiye 18'incisi olan Akif Emre Öztürk'e plaket verdi.

Kaynak: AA