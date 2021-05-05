Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
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Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi

Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde motosikletli kurye ticari kamyonete çarparak kaza yaptı.

Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde motosikletli kurye ticari kamyonete çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan kurye yerde yarım saat yatarak ambulans bekledi. Polis ekipleri ise duruma sitem etti.

Olay geçtiğimiz günlerde Ihlamurkuyu, Topkapı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen motorlu kurye sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken Renault markalı 34 VM 0362 plakalı ticari kamyonete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kurye yere yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler 112'yi arayarak olay yerine ambulans istedi.

Daha sonrasında ambulansın gelmesiyle yerde yatan kurye sedye yardımı ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi
Son dakika: (ÖZEL)Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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