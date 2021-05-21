Son dakika... Özel öğrencilerin yöresel lezzetler projesinde sona gelindi

Edinilen son dakika haberine göre İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun da kurucuları arasında bulunduğu "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi"nde son uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun da kurucuları arasında bulunduğu "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi"nde son uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, online bağlantı kurarak bir araya gelen farklı kentlerden 10 yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni ve yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı projenin son etkinliğinde, Ataşehir Özel Meslek Okulu öğretmen ve öğrencileri haşhaşlı ve cevizli nokul yaptı.

Uygulamaya katılarak nokul yapımını öğrenen öğrenciler,kendi pişirdikleri ürünlerin tadına baktı. Proje başlangıcından beri 10 yeni yöresel ürünün yapımını öğrenen öğrenciler, öğrendikleri yeni tarifleri evde de aile büyüklerinin yardımı ile kendileri de yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman Morsünbül, proje ile öğrencilerin davranışlarında, teknolojik anlamda WEB2 araçlarının kullanımında, kişisel öz bakım becerilerinin ve el becerilerinin gelişiminde çok büyük mesafe kat ettiklerini belirtti.

Morsünbül, projeye katılan okul yönetimlerine ve özellikle yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenlerine teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin