Son Dakika | Özel öğrencilere özel eğitim
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Son Dakika | Özel öğrencilere özel eğitim

Son dakika haberleri... MUŞ'ta faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçilmesinin ardından öğrencilerine telafi eğitimi veriyor.

Son Dakika | Özel öğrencilere özel eğitim
18.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:23

MUŞ'ta faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçilmesinin ardından öğrencilerine telafi eğitimi veriyor.

Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretime başladı. Özel Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de bireysel, grup eğitim sınıfları, fizyoterapi salonu ile pandemi sürecinde uzay terapi salonu ile hizmet vermeye başladı. Bu süreçte sosyal mesafe kuralları kapsamında özel eğitim öğretmenleri kontrolünde araçlarla evlerinden alınan engelli öğrenciler, maske, dezenfekte ve bakanlığın belirlediği 14 sağlık kuralı kapsamında eğitime ve tedaviye alınıyor. Kurumda; zihinsel engelliler, işitme engelliler, yaygın gelişimsel bozukluklar, özel öğrenme güçlüğü ve bedensel engelliler destek eğitim programları kapsamında eğitim alan öğrenciler ise durumlarından memnun.

Kurum bünyesinde bulunan uzay terapi salonu ile yürüme güçlüğü çeken engelli öğrenciler de burada hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Öğrencilerin eğitimlerinde renkli görüntüler ortaya çıkıyor.TELAFİ EĞİTİMLERİNE BAŞLANILDISalgın dolayısıyla ara verilen eğitimler çerçevesinde, şimdi telafi eğitimlerine başladıklarını söyleyen Fizyoterapist Meryem Nagihan Çağlayan, "Koronavirüs salgını sürecinde yaklaşık 4-5 aylık bir boş sürecimiz oldu ve bu süreç içerisinde özel çocuklarımızın eğitimleri aksamış oldu. Bu çocukların düzenli olarak egzersizleri, germeleri ve tedavileri yapılması gerekiyor. Şimdi yoğun telafi eğitimlerimizle biz bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuğun sıkılmaması için egzersizleri oyuna yedirmek. Uzay terapi bu konuda bizlere çok fazla fayda ve çok kolaylık sağlıyor. Çocuk farkında olmadan aynı zamanda germe yaparak destekli bir şekilde ayakta durmuş oluyor. Bu çocuklarda omurga eğriliği görülmemesi için bunu önlemiş oluyoruz. Çünkü faaliyetle omurgaya, eklemlere ağırlık binmiş oluyor. Bu salgın sürecinde aynı zamanda hijyene de çok dikkat ediyoruz. Genelde çocuklarımızı birebir almaya çalışıyoruz. Ortamın havalandırmasına falan çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.Kurum bünyesinde eğitim alan toplamda 257 öğrencinin mevcut olduğunu belirten merkezin yöneticisi Akın Taş ise, hijyen ve sağlık noktasında bütün önlemleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

Çocukların velileri de pandemi nedeniyle okulda alınan önlemlerden çok memnun olduklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

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