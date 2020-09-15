Son Dakika: Özel maden ocağında koronavirüs şoku 40 kişi karantinaya alındı
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Son Dakika: Özel maden ocağında koronavirüs şoku 40 kişi karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta özel maden ocağında koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alındı.

Son Dakika: Özel maden ocağında koronavirüs şoku 40 kişi karantinaya alındı
15.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:35

Zonguldak'ta özel maden ocağında koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alındı. Üretim duran maden ocağında çalışan 40 işçi evlerinde karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren Gelik Madencilik'te çalışan 1 mühendis ve 3 işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine maden ocağında üretim durduruldu. Filyasyon çalışması sonucunda işçilerle aynı vardiyada çalışan işçiler de evlerine gönderilerek toplam 40 işçi aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı. Pozitif çıkan personel ile karantinada bulunan diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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