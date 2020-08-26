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Son dakika... (Özel-Havadan görüntülerle) - SULAR ÇEKİLDİ, BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Son dakika habere göre İSTANBUL'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

Son dakika... (Özel-Havadan görüntülerle) - SULAR ÇEKİLDİ, BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ
26.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:57

İSTANBUL'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Büyükçekmece oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 25.56'ya düşerken daha önce  balıkların yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede  yaşayanlar "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı" diyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK  48.92'YE DÜŞTÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başlamıştı. İSKİ verilerine göre 11 Ağustos 2020'de yüzde 53.70 olarak ölçülen doluluk oranları 16 gün içinde 26 Ağustos itibariyle yüzde 48.92'e indi. Bir yıl önce aynı oran 60.68 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının aynı tarihinde doluluk oranı ise 70.42 olarak kayıtlara geçmişti.

YAĞIŞ ORTALAMALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin azalmasında yıllık yağış ortalamasının azlığı da etkili oldu. İstanbul'da Ocak-Mart aylarında 2020 yılı içinde yağış ortalaması 243.80 mm  olarak ölçüldü. Oysa bir yıl önce aynı dönemde ortalama değer 629.30 mm olarak ölçülmüştü. 2018 yılında ise aynı ortalama değer 897.10 mm idi

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR TAMAMEN KURUDUİstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajında kurak geçen ayların su seviyeleri hızla düştü. Barajda doluluk oranı yüzde 25.56'ya  gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Bölgede balıkçıların kullandığı kayıklar da toprak üzerinde suyun tekrar geri gelmesini bekliyor.

"SU SEVİYESİ HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ "Bölgede yıllardır yaşadığını anlatan Yılmaz Çelik "Bu yıl kurak geçti. En son bölgede meydana gelen hortumla birlikte yağan yağmurun ardından bir daha yağmur yağmadı. Yıllardır buranın bu kadar kuruduğunu görmedik. Eskiden baraj gölünü besleyen derelerden su akardı. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi baraj gölü havzasında rahatlıkla yürüyebiliyoruz. " dedi.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Barajlarının 26 Ağustos 2020 tarihinde doluluk oranları Ömerli yüzde 75.79, Papuçdere yüzde 7,34, Sazlıdere yüzde 17.55, Büyükçekmece yüzde 25.56, Alibeyköy yüzde 21.39,Terkos yüzde 53.70, Kazandere yüzde 6.40, Elmalı yüzde 42.67, Darlık yüzde 81.03,Istrancalar yüzde 30.67 oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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