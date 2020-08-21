Son dakika... Özel hastanenin duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberine göre Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesindeki özel bir hastanenin içinde bulunan bir duvar henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Duvarın çökmesi sırasında yanından geçen bir hastane çalışanı enkaz altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA