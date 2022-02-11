Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı - Haberler
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Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, trafik ve özel harekat polislerinden oluşan çok sayıda polisin katılımıyla, bir çok noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tek tek durulan araçlarda bulunan kişilere, asayiş ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Trafik ekipleri de sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Ayrıca birçok noktada alkol uygulaması gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı. - EDİRNE

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Son dakika: Özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Edirne, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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