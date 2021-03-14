Son Dakika | Özbekistan'da, yurt dışından gelenler yarından itibaren sınırda zorunlu Kovid-19 testine tabi tutulmayacak
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Son Dakika | Özbekistan'da, yurt dışından gelenler yarından itibaren sınırda zorunlu Kovid-19 testine tabi tutulmayacak

14.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:24
Son Dakika | Özbekistan'da, yurt dışından gelenler yarından itibaren sınırda zorunlu Kovid-19 testine tabi tutulmayacak

Son dakika haberler: Özbekistan'da, 15 Mart'tan itibaren yurt dışından gelenler 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu sunması durumunda sınır kontrol noktalarında zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmayacak.

Özbekistan'da, 15 Mart'tan itibaren yurt dışından gelenler 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu sunması durumunda sınır kontrol noktalarında zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmayacak.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararına göre, yarından itibaren yurt dışından gelenlerin, 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekecek.

PCR testi olmayanlar ise havaalanı veya tren istasyonlarında kurulan test merkezlerinde hızlı Kovid-19 testine tabi tutulacak.

Halen yürürlükte olan uygulamaya göre, elinde 72 saat içinde yaptırdığı PCR test sonucu bulunanlar da havalimanı veya tren istasyonlarında kurulan test merkezlerinde zorunlu olarak Kovid-19 hızlı testi yaptırıyor.

Maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğu bulunan Özbekistan'da, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 86 artarak 80 bin 567'ye, virüsten iyileşenlerin sayısı 97 artarak 79 bin 242'ye çıktı.

Ülkede virüs saptanan 703 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan, ülkede salgınla ilgili durumun normalleşmesi üzerine Eylül 2020'den itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerle uçak seferlerini yeniden başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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