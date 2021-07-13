Son Dakika | Özbekistan'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Özbekistan'ın doğusunda yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Özbekistan'ın doğusunda yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Namangan vilayetine bağlı Kasansay ilçesinde yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov