Son Dakika | Özbekistan'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Özbekistan'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son Dakika | Özbekistan'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Özbekistan'ın doğusunda yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Özbekistan'ın doğusunda yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Namangan vilayetine bağlı Kasansay ilçesinde yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Sezen Aksu Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Özbekistan'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:10:35. #1.16#

title