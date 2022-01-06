Son dakika: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ülkedeki durumu ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazak mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede, Kazakistan'daki durumun gelişimi, ülkenin istikrara kavuşturulması, ülkede bir an önce barış ve huzurun yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyev, kardeş Kazakistan'ın halkını ve yönetimini ülkenin istikrarı ve refahını sağlamaya yönelik çabalarını her zaman desteklediğini yineledi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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