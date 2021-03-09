Son dakika: Özbekistan 18 yaşın altındakilere koronavirüs aşısı önermiyor
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Son dakika: Özbekistan 18 yaşın altındakilere koronavirüs aşısı önermiyor

09.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:54
Son dakika: Özbekistan 18 yaşın altındakilere koronavirüs aşısı önermiyor

Son dakika haber... Özbekistan Sağlık Bakanlığı,ülkede 18 yaş altına koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasını önermediğini açıkladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı,ülkede 18 yaş altına koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasını önermediğini açıkladı.

Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede18 yaş altına koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapılmasını önermediğini duyurdu.Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, HIV enfeksiyonu, otoimmün hastalıkları olan kişilere; hamilelere, emziren annelere ve 18 yaşın altındaki kişilere koronavirüs aşısı yaptırmalarının önerilmediğini açıkladı.

AŞI YAPTIRANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK

Öte yandan, ülkede korovirüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamasına ilişkin yeni tedbirler alındı. Tedbilrler kapsamında, salgına yakalanmış kişilerle yakın temasta bulunan vatandaşların da 14 günlük karantinaya alınacağı ifade edilirken,  vatandaşların sağlık kontrolünün ardından aşı vurulacağı belirtildi. Aşı yaptıranların 30 dakika tıbbi gözetim altında tutulacağı sonrasında ise düzenli olarak kontrole gelmeleri gerekeceği açıklandı.


- Özbekistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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