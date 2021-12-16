Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü (2) - Haberler
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Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

BABASI VE AMCASI DA GÖZALTINA ALINDIDarıca ilçesinde Lola Lbatova'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.H, babası E.H. (42) ve amcası M.H. (36) gözaltına alındı.

BABASI VE AMCASI DA GÖZALTINA ALINDI

Darıca ilçesinde Lola Lbatova'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.H, babası E.H. (42) ve amcası M.H. (36) gözaltına alındı. Baba ve amcanın olayı duyduktan sonra otele gelerek araştırma yaptıkları ve delilleri karartma amacı gütmeleri sebebiyle gözaltına alındıkları iddia edildi. M.H., babası E.H. ve amcası M.H., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü (2)

Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü (2)

Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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