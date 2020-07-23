Son dakika! Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan dolu tarlaları beyaza bürüdü Son dakika haberi... Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu, arazileri beyaza bürüdü, bazı mahallelerde sele neden oldu.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu, arazileri beyaza bürüdü, bazı mahallelerde sele neden oldu.

İlçelerin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Saray'a bağlı Değirmigöl, Sırımlı köyleri ile Özalp'a bağlı Koçkıran, Aşağı Koçkırran ve Oymaklı köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok tarım arazisi ve ot balyaları su altı kaldı.

Kaynak: AA