Özalp'te kamu personellerine yangına müdahale eğitimi verildi

Van'ın Özalp ilçesinde, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki kamu personellerine yangına müdahale eğitimi verdi.

Van'ın Özalp ilçesinde, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki kamu personellerine yangına müdahale eğitimi verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığının kent genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına "yangına müdahale" eğitimleri vermeye devam ediyor.

Özalp Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen eğitim, katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İtfaiye ekipleri eğitim sonrası gerçeği aratmayacak yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Özalp İtfaiye Grup Amiri Aydın Tunçekin "Van Büyükşehir Belediyemiz tüm itfaiye ve kurtarma faaliyetlerinde halkımızın en kısa zamanda yanında olmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında vermiş oldukları eğitimlerle kamu, özel kurumlar ve başvuru yapan tüm vatandaşlara yangın eğitimleri vererek vatandaşlarımızın farkındalığı ve bilgi düzeyleri artırılmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı