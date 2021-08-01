Son Dakika | Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Bir son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, bazı evler de sular altına kaldı.

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, bazı evler de sular altına kaldı.

Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesinde etkili olan sel hasara yol açtı. Meydana gelen selde bazı ev ve tarım arazisi sular altına kaldı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, onlarca küçükbaş hayvan ise telef oldu. Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ile Özalp Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı