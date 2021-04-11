Son Dakika | Özalp'ta ağzına çelik halka sıkışan çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son Dakika | Özalp'ta ağzına çelik halka sıkışan çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Özalp'ta ağzına çelik halka sıkışan çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberler: Van'ın Özalp ilçesinde ağzına demir halka sıkışan çoban köpeği, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde ağzına demir halka sıkışan çoban köpeği, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Aşağı Turgalı köyünde besicilik yapan Veysel Yorgun, çoban köpeğinin ağzına çelik kalka sıkıştığını görünce itfaiye ekibinden yardım istedi.

Mahalleye gelen ekipler, çelik halkayı keserek köpeğe zarar vermeden çıkardı.

Çoban köpeği daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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