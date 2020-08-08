Son Dakika | Öz İplik İş Sendikası 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı Son dakika haberi: Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. 1978'de birkaç kişiyle başlayan yolculuk bugün 36 bin kişilik büyük bir aileye dönüştü. Hedefimiz en kısa sürede iş kolumuzun lider sendikası olmak." ifadelerini kullandı.

Öz İplik İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılcahamam'daki bir otelde kutlama programı düzenlendi.

Genel Başkan Rafi Ay, programın açılışında, 7 Ağustos 1978'de kurulan sendikalarının bugün binlerce işçiyi birleştiren bir güce ulaştığını vurguladı.

Tekstil iş kolunun Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirten Ay, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir sektörde çalışanlar hak ettiği payı alsın istiyoruz. Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. 1978'de birkaç kişiyle başlayan yolculuk bugün 36 bin kişilik büyük bir aileye dönüştü. Hedefimiz en kısa sürede iş kolumuzun lider sendikası olmak."

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Programda, Öz İplik İş Sendikası üyelerine yönelik Instagram üzerinden düzenlenen "Tekstil Sektöründe Emek" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışmada Kayser Elda Halı çalışanı Cihan Hasdemir'in fotoğrafı 1'inci, Gaziantep Royal Halı çalışanı Cuma Akar'ın fotoğrafı 2'nci, Uşak Sesli Tekstil çalışanı Nilüfer Uygun'un fotoğrafı 3'üncü olurken, İzmir Ames Tekstil çalışanı Ziya Kermen'in fotoğrafı mansiyona layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, Hak-İş Genel Başkanı Vekili Hüseyin Öz ve Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay tarafında verildi.

Sendikaya emek verenlere plaket takdiminin ardından program, 43'üncü kuruluş yıl dönümü pastasının kesilmesiyle son buldu.

Etkinliğe, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İplik İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri şube, il, ilçe başkan ve yöneticileri, genel merkez ve taşra personeli katıldı.

Kaynak: AA