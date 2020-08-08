Son Dakika | Öz İplik İş Sendikası 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Öz İplik İş Sendikası 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi: Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz.

Son Dakika | Öz İplik İş Sendikası 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı
08.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:30

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. 1978'de birkaç kişiyle başlayan yolculuk bugün 36 bin kişilik büyük bir aileye dönüştü. Hedefimiz en kısa sürede iş kolumuzun lider sendikası olmak." ifadelerini kullandı.

Öz İplik İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılcahamam'daki bir otelde kutlama programı düzenlendi.

Genel Başkan Rafi Ay, programın açılışında, 7 Ağustos 1978'de kurulan sendikalarının bugün binlerce işçiyi birleştiren bir güce ulaştığını vurguladı.

Tekstil iş kolunun Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirten Ay, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir sektörde çalışanlar hak ettiği payı alsın istiyoruz. Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen büyümeye devam ediyoruz. 1978'de birkaç kişiyle başlayan yolculuk bugün 36 bin kişilik büyük bir aileye dönüştü. Hedefimiz en kısa sürede iş kolumuzun lider sendikası olmak."

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Programda, Öz İplik İş Sendikası üyelerine yönelik Instagram üzerinden düzenlenen "Tekstil Sektöründe Emek" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışmada Kayser Elda Halı çalışanı Cihan Hasdemir'in fotoğrafı 1'inci, Gaziantep Royal Halı çalışanı Cuma Akar'ın fotoğrafı 2'nci, Uşak Sesli Tekstil çalışanı Nilüfer Uygun'un fotoğrafı 3'üncü olurken, İzmir Ames Tekstil çalışanı Ziya Kermen'in fotoğrafı mansiyona layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, Hak-İş Genel Başkanı Vekili Hüseyin Öz ve Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay tarafında verildi.

Sendikaya emek verenlere plaket takdiminin ardından program, 43'üncü kuruluş yıl dönümü pastasının kesilmesiyle son buldu.

Etkinliğe, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz İplik İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri şube, il, ilçe başkan ve yöneticileri, genel merkez ve taşra personeli katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Güncel
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun...
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gupse Özay Kenan Doğulu Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Robinho Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika | Öz İplik İş Sendikası 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:54:52. #1.14#
title