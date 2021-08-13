Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu Kırşehir'de yaşlı bir kadın, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşlı bir kadın, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Ahi Evran Mahallesinde bulunan bir apartmanında meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oluşan koku nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan araştırmalarda binanın asansör boşluğunda bir kadının cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kadının yalnız yaşayan Bani Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Bani Ç.'nin cansız bedeni; incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:21:57. #1.15#

title