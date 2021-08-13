Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu Kırşehir'de yaşlı bir kadın, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kırşehir'de asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşlı bir kadın, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Ahi Evran Mahallesinde bulunan bir apartmanında meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oluşan koku nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan araştırmalarda binanın asansör boşluğunda bir kadının cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kadının yalnız yaşayan Bani Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Bani Ç.'nin cansız bedeni; incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz