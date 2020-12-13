Son dakika! Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Son dakika! Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti

13.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:07
Son dakika! Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti

Gelen son dakika haberlerine göre Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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