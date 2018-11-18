Bakan Soylu Açıkladı: Otoyollardaki Hız Sınırı Artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Trafik Mağdurları Anma Günü'nde otoyollardaki hız sınırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini söyleyerek, "Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ölümlü trafik kazalarında, yaptığımız kontrol ve denetimler sonunda, yılın ilk 10 ayında, geçen yıla göre yüzde 5,5 azaltma yaptık. Bazıları yılın son aylarında yaptığımız denetimleri, yılın ilk aylarında yapmayacağımızı iddia ediyor. Terör sadece fiili terör değildir, bu şekilde Whatsapp mesajlarıyla bu tip iddialarda bulunmak da terördür."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"YILDA 7 BİN 500 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜYOR"

"Yılda 7 bin 500 kişi trafik kazalarında ölüyor, ölmeye devam etsin diyemeyiz. Ben sadece Bakan olarak kabine toplantısına katılmakla yükümlü değilim, topluma karşı sorumluyum. 'Trafik cezaları artıyor' deniyor. Emniyet kemeri takılmıyorsa. O zaman denetlemeyelim. Bu sorumluluk hepimize ait bir sorumluluktur."

ÇAKARLI ARAÇ SAYISI AZALDI

"Çakarı takan İstanbul'da emniyet şeridini kullanıyor. Burada en büyük sıkıntı bize geliyor. İktidar bizizya. kimlir hangi iktidar yakınıdır deniyor. 24 bin olan çakarlı araç sayısını 4 bin 500'e düşürdük. Altıda bir seviyesine düşürmüş olduk."

"DRİFTE 5 BİN TL CEZA VERDİK"

"Trafikte drifte beş bin lira ceza veriyoruz. Geçen 10 araç birlikte yapmış. 50 bin lira ceza verdik. Yapmaya devam et bakalım. Terörle mücadele veriyorsak, uyuşturucuyla mücadele ediyorsa, yılda 7 bin 500 ölüm devam etsin diyemeyiz. Sadece ceza olarak bakamayız."

TRAFİK ENSTİTÜSÜ KURDUK

"Bakan Polis Akademisi başkanlığında ilk kez Trafik Enstitüsü kurduk. Bilimsel anlamda analiz yapıyoruz artık. Son 3 yılda en çok kaza yapan 1075 kişiye trafik güvenliğiyle ilgili yeniden eğitim verdik. Siz niye bu kadar kaza yapıyorsunuz. Cumartesi ve Pazar günü trafik kazaları en üst noktaya çıkıyor. Buna set çekmeliyiz. Mezun olan polisleri trafiğe veriyoruz. Personel sayısını iki katına çıkarıp ekip görünürlülüğünü artırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirler sonrasında en çok kaza olan noktalarda yüzde 55 noktasında azalma oldu. Kurban bayramında ise bu ölümlü noktalarda hiç kaza olmadı. Daha önceki bayramlarda bunun 10 katı ölüm oluyordu."

MAKET ARAÇLARIN TRAFİK KAZALARINI AZALTTI

"Bakın maket trafik polislerini eleştiriyorlar. Ama öyle yada böyle onun yanından geçerken daha dikkatli oluyorlar, hızlarını azaltıyorlar. Maket araçları koyduğumuz yerlerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 azaldı."

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI

"Şuan izliyoruz. Ama otoyollardaki hız sınırını 5 km daha artırabiliriz. Ancak bunu biraz daha izleyeceğiz. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız."