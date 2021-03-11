Son Dakika | Otoyolda ölüme meydan okudular
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Son Dakika | Otoyolda ölüme meydan okudular

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:04
Son Dakika | Otoyolda ölüme meydan okudular

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gaziantep'te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir araya gelen bisikletçiler yanlarından hızla geçen araçlara aldırmadan bisikleti üstüne yatarak sürdüler. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlike dolu anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydedildi. Yanından hızla geçen araçlara aldırmadan ilerleyen bisikletçilerin ölüme meydan okuduğu yolculuklarının nerede sonlandığı bilinmezken, sürücüler ise gençlere korna çalarak tepki gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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