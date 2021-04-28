Son dakika: Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama

Son dakika haberler... ABD'nin Texas eyaletinde otoyolda arza yapan ve ardından yanmaya başlayan araçta patlama meydana geldi.

ABD'nin Texas eyaletinde otoyolda arza yapan ve ardından yanmaya başlayan araçta patlama meydana geldi. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Southlake ilçesinde bulunan 114 numaralı otoyolda 26 Nisan'da Toyota Subra marka araç arza yaptı. Arza yapan araçta kısa süre sonra yangın çıkarken, otoyolda trafik akmaya devam etti. Stephen Patino isimli başka bir sürücünün yavaşlayarak yanan aracı kayıt altına almaya başladığı sırada ise patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, film sahnesini aratmayan patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Southlake Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, araç sürücüsünün olaydan önce araçtan inmeyi başardığı ifade edildi. Araçtaki yangına ve patlamaya neyin sebep olduğunu ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı