OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI - Haberler
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OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin üstgeçit bariyerine çarptığı kazada Fatma Tavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

MANAVGAT (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin üstgeçit bariyerine çarptığı kazada Fatma Tavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Tavuş'un yanındaki bir kişi ile birlikte otostop yaparak otomobile bindiği öğrenildi. Alanya'dan Antalya yönüne ilerleyen Kırgız uyruklu Ramzan I. yönetimindeki 07 AAG 421 plakalı otomobil, önceki gün sabaha karşı Sorgun Mahallesi D-400 karayolu otogar kavşağı üstgeçidi girişinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Ramzan I., İ.K. ve Fatma Tavuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanede müdahale edilen Fatma Tavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumunun ise ağır olduğu bildirildi.Fatma Tavuş ile İ.K.'nın, Ramzan I.'nın kullandığı araca otostop yaparak bindiği öğrenildi. Yaralılardan İ.K.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktığı da kaydedildi.

OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI

OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI

OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI

OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASIYLA ÖLDÜ; 2 DE AĞIR YARALI - Haberler
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