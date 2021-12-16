Son dakika: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

KOZAN, ADANA (İHA) - Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostop çekip bindiği kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan'dan Kadirli yönüne gitmekte olan Harun Coşkun yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İlyas Aydın'ın kullandığı 01 R 5185 plakalı kamyonet ile Pekmezci kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Özcan'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri

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