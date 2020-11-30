Son dakika! "Otomotiv şehri" Sakarya'da 5,4 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek
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Son dakika! "Otomotiv şehri" Sakarya'da 5,4 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek

30.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:09
Son dakika!

Son dakika haberi: "Otomotiv şehri" Sakarya'da ocak-eylül döneminde, hayata geçirilmesi planlanan ve yatırım tutarı yaklaşık 5,4 milyar lirayı bulan 79 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

"Otomotiv şehri" Sakarya'da ocak-eylül döneminde, hayata geçirilmesi planlanan ve yatırım tutarı yaklaşık 5,4 milyar lirayı bulan 79 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kentte gerçekleştirilecek yatırımlar için yılın 9 aylık döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere enerji, eğitim, sağlık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 79 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

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Yatırımların 9'u yabancı sermayeli projelerden oluştu.

Yeni yatırımlarla 2 bin 258 kişiye iş kapısı açılacak

Sakarya'da teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 5 milyar 380 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 258 kişiye istihdam kapısının açılması bekleniyor.

Projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 75,9'unu sanayi sektörü yatırımları oluşturdu.

Bu alanda teşvik alan 60 projenin sabit yatırım tutarı 2 milyar 81 milyon lira olurken, bunun 609 milyon liralık kısmı komple yeni, 1 milyar 472 milyon lirası da diğer ve tevsi yatırımlardan oluştu.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı gibi desteklerden faydalanacak.

Yatırım büyüklüğünde enerji sektörü zirvede

Yılın 9 aylık döneminde yatırım desteği almaya hak kazanan enerji firmasının hazırladığı rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 1 milyar 21 milyon 235 bin lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Kurulu kapasitesi 120 megavat olacak santral ile 12 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Başka bir enerji firması tarafından hazırlanan RES projesi ile kente 627 milyon 96 bin liralık yatırım daha kazandırılacak. Kurulu kapasitesi 80 megavat olacak santral, 12 kişiye iş kapısı açacak.

Destek mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan projeler arasında otomotiv sektöründeki firmaların yatırımları da dikkati çekti.

Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Otokar tarafından yaklaşık 400 milyon liralık yatırım miktarıyla hayata geçirilecek modernizasyon projesi teşvik kapsamına alındı. Otobüs ve kamyon üretiminin yapılacağı yatırımla 100 kişiye iş kapısı açılacak.

TürkTraktör'ün ise yaklaşık 125 milyon liralık yatırım miktarıyla hayata geçireceği modernizasyon projesi teşvik kapsamına alınırken, hedeflenen yatırımla 80 kişinin iş sahibi olması öngörülüyor.

Teşvik belgesi verilen projeler arasında en fazla istihdamı ise ambalaj sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından gerçekleştirilecek yatırım sağlayacak. 230 milyon liraya mal olacak, oluklu kağıt, kartondan kutu ve kolilerin üretileceği yatırımın 400 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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